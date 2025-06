Richtig gut läuft es derzeit für die AMD-Aktie. Seit den Tiefs von Anfang April wertete der Chip-Titel um knapp +70% auf. Allein am Montag ging es um fast +9% nach oben. Was treibt den Kurs an und hat die Aktie ihre Talsohle nun tatsächlich durchschritten? Positiver Newsflow AMD-Aktionäre waren lange Zeit wirklich nicht zu beneiden. So befand sich das Papier des Nvidia-Konkurrenten seit dem Rekordhoch von Anfang März 2024 viele Monate in einem Abwärtstrend. ...

