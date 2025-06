NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat LVMH mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Outperform" belassen. Das Ausgabenwachstum für hochwertige Luxusgüter sei trotz der nachlassenden Nachfrage im breiteren Sektor robust geblieben, zeige wegen der makroökonomischen Unsicherheiten aber erste Bremsspuren, schrieb Luca Solca. Er bezog sich in seiner am Mittwoch vorliegenden Brancheneinschätzung auf Daten, die der Kooperationspartner Agility Research & Strategy zuletzt im Zeitraum 17. März bis 25. April erhoben hat - also vor und nach dem Marktschock durch die Einführung neuer US-Zölle Anfang April, die später teilweise wieder ausgesetzt wurden. Solca geht nun für 2025 nicht mehr von einem organischen Umsatzrückgang aus, sondern von einer Stagnation der Erlöse auf Vorjahresniveau. Für das zweite Halbjahr ist er vorsichtig optimistisch und sieht Burberry und LVMH als Nutznießer einer möglichen Erholung sowie von Selbsthilfe-Maßnahmen. Zudem favorisiert Solca Werte mit unternehmensspezifischem Rückenwind wie Hermes und Richemont./gl/ag



