Auf dem Capital Markets Day stellte Fresenius Medical Care (FME) seine Strategie "FME Reignite" vor, die den Fokus auf operative Exzellenz, Innovation und kulturellen Wandel legt. Zu den wichtigsten Zielen zählen operative Margen im mittleren Zehnerbereich (ohne Sondereffekte) bis 2030, Kosteneinsparungen in Höhe von 1,05 Mrd. EUR bis 2027 sowie fortlaufende Investitionen in hochvolumige Hämodiafiltrationstechnologie. Der Kapitalrahmen sieht eine Dividendenausschüttungsquote von 30-40% sowie ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1?Mrd.?EUR vor. Obwohl die Strategie die langfristigen Ambitionen und die finanzielle Disziplin unterstreicht, bringt sie keine neuen Impulse oder disruptiven Initiativen mit sich. Da die Erwartungen weitgehend eingepreist waren, rechtfertigt das Ereignis keine Neubewertung. Mit lediglich feinjustierten Anpassungen an den CAPEX-Schätzungen von mwb research bekräftigen die Analysten ihre HALTEN-Empfehlung und belassen das Kursziel bei 52,00?EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fresenius%20Medical%20Care





© 2025 AlsterResearch