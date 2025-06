New York / London - Die Ölpreise sind am Mittwoch trotz eines befürchteten militärischen Eingreifens der USA im Iran etwas gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August kostete 76,29 US-Dollar und damit 16 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI zur Lieferung im Juli fiel um zehn Cent auf 74,70 Dollar. US-Präsident Donald Trump forderte den Iran zu einer «bedingungslosen Kapitulation» ...

Den vollständigen Artikel lesen ...