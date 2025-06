FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.06.2025 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 3380 (3031) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 600 (40) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BOFA STARTS RATHBONES WITH 'BUY' - PRICE TARGET 2250 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ENTAIN PRICE TARGET TO 1122 (958) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MORGAN SINDALL PRICE TARGET TO 4600 (4000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES CRODA INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS WISE PRICE TARGET TO 1231 (1247) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 856 (854) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PRICE TARGET TO 2450 (2300) PENCE - 'BUY'



