Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - UBS Asset Management (UBS-AM) gibt die Lancierung von drei neuen UCITS ETFs bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Diese passiv verwalteten ETFs haben ihr Domizil in Irland, decken die wichtigsten Währungen ab und bieten die Möglichkeit, auf kurzfristige Referenzzinssätze, so genannte Overnight-Rates, zu setzen: ...

