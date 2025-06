Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) setzt ihren Wachstumskurs im Automobilsektor fort: Gemeinsam mit dem Automotive-Bereich von Continental wurde nun der Verkauf des Werks in Cairo Montenotte, Italien, vereinbart. Mutares übernimmt sämtliche Geschäftsaktivitäten sowie rund 400 Mitarbeitende am traditionsreichen Produktions- und Entwicklungsstandort für hydraulische Trommelbremsen. Die Übernahme soll - vorbehaltlich regulatorischer Genehmigungen - im vierten Quartal 2025 abgeschlossen werden. Stärkung des Segments Automotive & Mobility Für Mutares markiert die Transaktion ein neues Plattform-Investment ...

