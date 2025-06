STRATEC SE entwickelt und produziert vollautomatische Analysesysteme für Partner in den Bereichen klinische Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Für seine Analysesysteme und Verbrauchsmaterialien deckt STRATEC die gesamte Wertschöpfungskette ab - von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis hin zur Qualitätssicherung. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.07.2025 um11:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Markus Wolfinger, CEO der Stratec SE. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-01-11-00/SBS-GR zur Verfügung gestellt.





© 2025 AlsterResearch