Vivoryon ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase, das sich auf die Entwicklung innovativer, kleinmolekularer Arzneimittel zur Behandlung entzündlicher und fibrotischer Nierenerkrankungen konzentriert. Angetrieben von der Leidenschaft für bahnbrechende Wissenschaft und Innovation verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern, indem es den Verlauf schwerer Erkrankungen durch die Modulation der Aktivität und Stabilität pathologisch relevanter Proteine verändert. Das fortschrittlichste Entwicklungsprogramm von Vivoryon ist Varoglutamstat - ein firmeneigener, oral verfügbarer QPCT/L-Inhibitor der ersten Klasse -, der zur Behandlung der diabetischen Nierenerkrankung untersucht wird. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 01.07.2025 um 12:00 Uhr einen Online-Roundtable mit Frank Weber, CEO der Vivoryon Therapeutics N.V. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2025-07-01-12-00/VVY-NA zur Verfügung gestellt.





© 2025 AlsterResearch