Geht es um KI-Chips, so lässt sich kaum leugnen, dass AMD dem Konkurrenten Nvidia seit Jahren nur hinterherläuft. Das soll sich aber in Zukunft ändern. Kürzlich stellte das Unternehmen neue Chips vor. Noch in diesem Jahr soll die MI300-Reihe ein Upgrade erhalten und im kommenden Jahr will man mit der MI400-Reihe die schnellsten KI-Chips auf dem Planeten auf den Markt bringen.

Den vollständigen Artikel lesen ...