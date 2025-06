Immer wieder haben AMD und Intel bei den so wichtigen CPUs Nvidia den Kampf angesagt. Passiert ist tatsächlich wenig bis. Nvidia lässt die Konkurrenz im Regen stehen. Dagegen geht es bei Silber gerade so richtig rund. Aber auch beim Bitcoin braut sich im Hintergrund eine Menge zusammen.Nvidia ist und bleibt die klare Nummer 1 bei GPUs. Lediglich AMD knabbert dem Chip-Giganten ein paar Prozent Marktanteil weg. Und was ist eigentlich mit Intel? Wollte der Chipriese des letzten Jahrhunderts nicht auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...