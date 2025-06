FRANKFURT (dpa-AFX) - Für die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) geht es am Mittwoch weiter bergab. Sie weiteten am frühen Nachmittag ihre Vortagesverluste um 4,5 Prozent auf 45,18 Euro aus und lagen abermals am Dax -Ende.

Das Chartbild trübt sich zusehends ein. Von Ihrem Kursgewinn seit dem Zollschock von Anfang April hatten sie am Vortag schon die Hälfte eingebüßt, inzwischen sind es sogar um die 60 Prozent. Im Bereich der 45-Euro-Marke verläuft das sogenannte 61,8-Prozent-Retracement, das nun halten sollte, um aus technischer Sicht Schlimmeres zu verhindern.

Der Dialysekonzern hatte am Dienstag mit seinem Kapitalmarkttag die Anleger enttäuscht. Analysten monierten ausgebliebene mittelfristige Umsatzziele. Zudem hatten sich offenbar einige Investoren vom angekündigten Aktienrückkaufprogramm mehr erhofft.

Für die Analystin Lisa Bedell Clive von Bernstein Research ist FMC nach dem Kursrücksetzer aber ein taktischer Kauf. Sie lobte die Restrukturierungsbemühungen seit dem Amtsantritt von Chefin Helen Giza im Dezember 2022. Die Finanzziele für 2030 seien solide. Der fehlende Ausblick für das Umsatzwachstum gehe wohl auf Volumensorgen wegen der neuen Abnehmmedikamente zurück, die in den kommenden Jahren für keinen großen Gegenwind sorgen sollten./ajx/ag/jha/