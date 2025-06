Teheran - Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hat Forderungen von US-Präsident Donald Trump nach einer "bedingungslosen Kapitulation" zurückgewiesen. "Die Iraner sind kein Volk, das kapituliert", sagte er in einer am Mittwoch im Staatsfernsehen übertragenen Ansprache.



Weiter sagte er, dass Israel einen "großen Fehler" begangen habe, und kündigte an, dass dies "bestraft" werde. Chamenei warnte auch, dass "jede militärische Intervention der USA zweifellos irreparablen Schaden anrichten wird", und kritisierte die "drohenden und lächerlichen Äußerungen" von Trump.



Trump hatte zuvor in sozialen Medien eine "bedingungslose Kapitulation" des Mullah-Regimes gefordert. Medienberichten zufolge soll er zur Unterstützung Israels auch einen Angriff auf den Iran in Erwägung ziehen.





