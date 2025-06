Erneute Hiobsbotschaft für Tesla-Anleger: Der Elektroautobauer sieht sich gezwungen, die Produktion seines Hoffnungsträgers Cybertruck sowie des Dauerbrenners Model Y im Werk Austin für eine Woche auszusetzen. Die Aktie reagierte umgehend und sackte um vier Prozent ab.Wie Business Insider berichtet, sollen die Bänder in der texanischen Gigafactory in der Woche ab dem 30. Juni stillstehen. Offiziell wurde den Mitarbeitern mitgeteilt, dass der Shutdown für Wartungsarbeiten an den Produktionslinien ...

