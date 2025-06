- Für großformatige TV-Geräte und High-End-Modelle geeignet -

Dai Nippon Printing Co., Ltd. (DNP) freut sich, die Inbetriebnahme einer Beschichtungsanlage, die für hochfunktionale optische Folien mit einer Breite von 2.500 mm geeignet ist, am Standort Mihara in der Präfektur Hiroshima im September bekannt zu geben.

Die Inbetriebnahme des zweiten großformatigen Beschichtungsgeräts erfolgt als Reaktion auf die Marktnachfrage und Kundenbedürfnisse und wird die Produktionskapazität flächenbezogen um mehr als 15 steigern. Mit der erhöhten Kapazität wird DNP der Nachfrage nach hochfunktionalen optischen Folien für 65-Zoll-Großbildfernseher mit horizontalen und vertikalen Abmessungen von 1.436,4 mm x 809,0 mm gerecht. Für dieses Marktsegment wird zwischen 2025 und 2030 ein flächenbezogenes jährliches Wachstum (CAGR) von etwa 6 %1 erwartet.

Image of Mihara Plant

[Funktionen]

Steigert die Effizienz bei der Herstellung und dem Ausschießen hochfunktioneller optischer Folien für 65-Zoll-Großbildschirme.

Ermöglicht die Inline-Mehrschichtbeschichtung für die Anforderungen von High-End-TV-Modellen, die Lichtreflexionen reduziert und die Sichtbarkeit im Vergleich zu einschichtigen Produkten verbessert.

Durch die Einführung neuer Technologien zur Senkung des Stromverbrauchs und innovativer Produktionsverfahren soll die neue Linie die jährlichen CO2-Emissionen im Vergleich zu den derzeit verwendeten Geräten um etwa 30 senken.

[In Zukunft]

DNP wird sein Angebot an hochfunktionalen optischen Folien für Hersteller von Polarisatoren in China sowie anderen Ländern und Regionen ausweiten und strebt für das Geschäftsjahr 2026 einen Jahresumsatz von rund 110 Milliarden Yen an.

1: Quelle: Display Long-Term Demand Forecast Tracker 1Q25, Omdia.

Weitere Informationen

Über DNP

DNP wurde 1876 gegründet und hat sich zu einem weltweit führenden Unternehmen entwickelt, das druckbasierte Lösungen nutzt, um neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen und gleichzeitig die Umwelt zu schützen und eine lebendigere Welt für alle zu schaffen. Wir nutzen unsere Kernkompetenzen in der Mikrofabrikation und Präzisionsbeschichtungstechnologie, um Produkte für die Märkte Display, elektronische Geräte und optische Folien anzubieten. Darüber hinaus haben wir neue Produkte wie Vapor Chamber und Reflect Array entwickelt, die Kommunikationslösungen der nächsten Generation für eine benutzerfreundlichere Informationsgesellschaft bieten.

