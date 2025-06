Galway, Irland (ots) -Medtronic, ein weltweit führendes Technologieunternehmen der Gesundheitsbranche, arbeitet mit dem Tennisprofi Alexander Zverev und seiner Stiftung zusammen, um weltweit das Bewusstsein für Typ-1-Diabetes zu schärfen.Durch diese Partnerschaft verleihen Zverev und Medtronic der Typ-1-Diabetes-Gemeinschaft eine Stimme und betonen die Stärke, Widerstandsfähigkeit und das grenzenlose Potenzial derjenigen, welche die täglichen Herausforderungen der Krankheit meistern - ein Beweis dafür, dass Diabetes niemanden davon abhalten muss, das Leben in vollen Zügen zu genießen. Indem er seine Geschichte teilt und den Erwartungen auf und neben dem Platz begegnet, hofft Zverev, anderen Menschen, die mit Diabetes leben, aufzuzeigen, was möglich ist.Zverev wurde im Alter von nur vier Jahren mit Typ-1-Diabetes diagnostiziert, verheimlichte seine Erkrankung jedoch jahrelang aus Angst vor Vorurteilen. Heute jedoch zieht er aus seiner Geschichte Kraft und Inspiration."Es war immer mein Traum, Tennisprofi zu werden", sagt Zverev. "Schon früh wurde mir gesagt, dass es unmöglich sei, mit Diabetes Leistungssport zu betreiben - aber meine Familie und ich haben uns geweigert, das zu akzeptieren. Deshalb arbeite ich mit Medtronic Diabetes zusammen: Ich möchte, dass sich jeder Mensch mit Diabetes befähigt fühlt, das Leben zu leben, das er sich wünscht."Im Mittelpunkt dieser Partnerschaft steht eine gemeinsame Überzeugung: Der Umgang mit Diabetes sollte einem erfüllten Leben niemals im Wege stehen. Medtronic Diabetes liefert modernste Technologie - einschließlich automatisierter Insulinabgabesysteme -, die entwickelt wurden, um die tägliche Belastung durch Diabetes zu verringern und Menschen dabei zu helfen, im Zielbereich zu bleiben*, die Nacht durchzuschlafen und ihr Leben nach ihren Vorstellungen zu leben."Alexander ist ein eindrucksvolles Beispiel für jemanden, der die Grenzen des Möglichen ständig neu auslotet und dabei Millionen inspiriert", sagt Que Dallara, EVP und President von Medtronic Diabetes. "Dies steht in engem Einklang mit unserer Mission, Diabetes vorhersehbarer zu machen, damit jeder das Leben in vollen Zügen genießen kann."Zverev ließ sich von diesen frühen Hürden nicht beeindrucken und wurde zu einem der besten Tennisspieler der Welt. Er erreichte Platz 2 im ATP-Ranking, gewann olympisches Gold und holte zwei Titel im ATP-Finale - das alles mit Typ-1-Diabetes. Schon in jungen Jahren wurde ihm gesagt, dass seine Erkrankung ihn einschränken würde. Er weigerte sich jedoch, das hinzunehmen: "Ich war sauer, dass mir als Kind diese Grenzen auferlegt wurden. Ich fand es unfair, und ich möchte nicht, dass auch nur ein Kind das über sich denkt", sagt Zverev.Im Jahr 2022 gründete Zverev gemeinsam mit seinem Bruder Mischa und seinen Eltern Irina und Alexander Zverev Senior die Alexander Zverev Foundation, um Kinder mit Typ-1-Diabetes auf der ganzen Welt zu unterstützen. Die Stiftung ermöglicht Zugang zu grundlegender Diabetesversorgung, einschließlich Insulin und anderen Medikamenten. Zudem organisiert sie Aktivitäten wie Tennis- und Skicamps für Kinder, um einen gesunden, aktiven Lebensstil zu fördern. Gemeinsam senden Medtronic und Zverev eine klare Botschaft: Diabetes mag Teil Ihres Lebens sein, aber er bedeutet nicht das Ende.*Bezieht sich auf die SmartGuard Technologie. Individuelle Ergebnisse können variieren.Über den Geschäftsbereich Diabetes bei MedtronicMedtronic Diabetes hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Belastung durch Diabetes zu verringern. Durch Bereitstellung modernster Diabetestechnologie und kontinuierlicher Unterstützung, wann und wo diese benötigt werden, versetzen wir Menschen in die Lage, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Wir sind seit über 40 Jahren Vorreiter im Bereich der Innovation. Bei unserem Engagement für die Gestaltung der Zukunft des Diabetesmanagements durch Sensoren der nächsten Generation (CGM), intelligente Dosiersysteme sowie die Leistungsfähigkeit von Data Science und KI steht das Kundenerlebnis stets im Vordergrund.Über MedtronicMutig denken. Beherzt handeln. Wir sind Medtronic. Medtronic plc mit Hauptsitz in Galway, Irland, ist weltweit führend im Bereich Gesundheitstechnologie. Wir suchen und finden Lösungen für die drängendsten medizinischen Probleme der Menschheit. Unsere Mission, Schmerzen zu lindern, die Gesundheit von Patienten wiederherzustellen und ihr Leben zu verlängern, eint ein weltweites Team von mehr als 95.000 engagierten Mitarbeitern in mehr als 150 Ländern. Unsere Technologien und Therapien dienen der Behandlung von 70 Krankheiten und umfassen Herzgeräte, chirurgische Roboter, Insulinpumpen, chirurgische Instrumente, Patientenüberwachungssysteme und mehr. Angetrieben von unserem umfangreichen Wissen, unserer unstillbaren Neugier und dem Wunsch, all jenen zu helfen, die Hilfe benötigen, entwickeln wir innovative Technologien, die jede Sekunde, jede Stunde, jeden Tag das Leben von zwei Menschen verändern. In Zukunft können Sie noch mehr von uns erwarten, denn wir ermöglichen eine erkenntnisgestützte Versorgung, Erfahrungen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht, und bessere Ergebnisse für unsere Welt. Bei allem, was wir tun, streben wir das Außergewöhnliche an - getreu unserem Motto "Engineering the Extraordinary". Weitere Informationen zu Medtronic finden Sie auf www.Medtronic.com (http://www.medtronic.com/). Sie können uns auch auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/medtronic) folgen.Jegliche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen den Risiken und Unsicherheiten, wie sie in den von Medtronic bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) hinterlegten regelmäßigen Berichten dargestellt sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den Voraussagen abweichen.Ansprechpartner:Stephan EsterFleishmanHillardE: stephan.ester@fleishman.comM: +49-172-526-5328Original-Content von: Medtronic GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9473/6058218