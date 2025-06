Mit einem weiteren strategischen Zukauf festigt Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ihre internationale Wachstumsstrategie: Die US-Tochter Walor North America Inc., Teil der FerrAl United Group, übernimmt die TSM Corporation, einen führenden Anbieter von präzisionsgefertigten Automobilkomponenten mit Sitz in Auburn Hills, Michigan. Die Transaktion wurde mit Zustimmung der bisherigen Eigentümer - einschließlich der Private-Equity-Gesellschaft HCI Equity Partners - unterzeichnet und gleichzeitig abgeschlossen. Starker Player für Präzisionsteile mit Nordamerika-Fokus TSM ist ein etablierter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...