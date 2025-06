Die jüngste Rallye wirkt erschöpft, der Markt verliert an Breite. Kommt jetzt der Rücksetzer? JPMorgan sieht Rückschlagpotenzial. Selten sind sich Charttechnik und Marktgefühl so einig wie in diesen Tagen. Der Sommer ist jung, die Kurse hoch, die Schlagzeilen riskant. Und doch halten sich die Märkte erstaunlich stabil - bislang. Doch aus Sicht von Jason Hunter, dem Leiter der technischen Analyse bei JPMorgan, deutet vieles auf eine bevorstehende ...

