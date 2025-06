Der Netzbetreiber sieht die Ursache des großflächigen Stromausfalls im April in der "Fehlfunktion" einer Photovoltaik-Anlage in Badajoz. Er hat sie nach eigenen Angaben "perfekt identifiziert". Sie soll die eine "erzwungene Frequenzschwingung" verursacht haben. von pv magazine Spanien Am Mittwoch fand am Sitz von Redeia, der Muttergesellschaft des Netzbetreibers Eléctrica (REE), in Tres Cantos (Madrid) eine Pressekonferenz statt, um den Bericht über die Ursachen des Stromausfalls am 28. April vorzustellen. Die Präsidentin des Unternehmens, Beatriz Corredor, wies die Verantwortung von REE für den ...

