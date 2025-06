Rheinmetall-Aktionäre können sich in den vergangenen sechs Monaten per Saldo über einen satten Kursgewinn von 182% freuen - in der Drei-Jahres-Betrachtung schraubte sich die Aktie des Düsseldorfer Rüstungskonzerns sogar um 718% nach oben. Heute zeigt sich die Rheinmetall-Aktie wenig bewegt und kämpft mit der Kursmarke von 1730 Euro. Rheinmetall glänzt Monat für Monat mit operativ...

Den vollständigen Artikel lesen ...