Prag 18. Juni 2025

ProSiebenSat.1 Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das verstärkte Engagement von PPF und weisen Aktionäre auf kurzfristige Möglichkeit der Monetarisierung ihrer Beteiligung hin Der Vorstand und der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 haben heute ihre gemeinsame begründete Stellungnahme zum öffentlichen Erwerbsangebot in Form eines Teilangebots von PPF zur Erhöhung ihrer Beteiligung auf bis zu 29,99 % veröffentlicht. In ihrer begründeten Stellungnahme begrüßen der Vorstand und der Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 das verstärkte Engagement von PPF als langfristig orientierter Großaktionär, der den Vorstand und die Durchführung seiner Strategie unterstützt. Gleichzeitig weisen Vorstand und Aufsichtsrat darauf hin, dass das PPF-Angebot ProSiebenSat.1-Aktionären, die an einer kurzfristigen Realisierung des Werts ihrer Beteiligung interessiert sind, die Möglichkeit eröffnet, ihre ProSiebenSat.1-Aktien in einem derzeit volatilen Marktumfeld zum Angebotspreis zu veräußern. PPF ist überzeugt, dass ihr Barangebot von EUR 7,00 je Aktie für alle Aktionäre von ProSiebenSat.1 äußerst attraktiv ist. Das Angebot bietet ihnen eine sichere und kurzfristige Gelegenheit, den Wert ihrer Beteiligung mit einer signifikanten Prämie zu realisieren, ohne das Risiko des langwierigen Transformationsprozesses von ProSiebenSat.1 tragen zu müssen. Das Angebot von PPF dient ausschließlich dem Zweck, eine aktivere Unterstützung des Managements von ProSiebenSat.1 durch den Aufsichtsrat zum Wohle aller Stakeholder von ProSiebenSat.1 zu ermöglichen. Kasper Taczek, Investment Director bei PPF, kommentiert: "Wir freuen uns, dass Vorstand und Aufsichtsrat von ProSiebenSat.1 ein stärkeres Engagement von PPF zu schätzen wissen. Wir verfügen über eine starke Erfolgsbilanz bei der erfolgreichen Transformation von TV-Unternehmen und möchten unser bewährte Expertise durch eine erhöhte Beteiligung und eine proportionale Vertretung im Aufsichtsrat aktiver einbringen. Die Aktionäre von ProSiebenSat.1 sollten unser Angebot annehmen, unabhängig davon, ob sie ihre Beteiligungswert zu attraktiven Konditionen realisieren oder die umfassende digitale Transformation des Unternehmens unterstützen wollen." Kontakt: Leoš Rousek PPF Group Head of Communications T +420 224 174 214 media@ppf.eu



