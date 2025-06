Zürich - Am Währungsmarkt sind am Mittwoch im Vorfeld wichtiger Zinsentscheidungen keine grösseren Bewegungen auszumachen. Der Euro hat am Nachmittag zum US-Dollar zwar leicht an Wert eingebüsst, er verteidigt aber mit 1,1501 Dollar die Marke von 1,15. Das Euro/Franken-Paar tritt derweil bei Kursen von 0,9405 mehr oder weniger auf der Stelle. Und auch der Dollar/Franken-Paar bewegt sich bei 0,8176 kaum vom Fleck. Angesichts des am Mittwochabend anstehenden ...

