Der Schweizer Franken trotzt der Zinspolitik: Anleger strömen in die Schweizer Währung, selbst wenn die SNB morgen tiefer schneidet als erwartet.Während Märkte weltweit nervös auf die Zinsentscheide der großen Zentralbanken blicken, scheint eine Währung unbeirrt ihren eigenen Weg zu gehen: der Schweizer Franken. Die Devisenexperten von Wall-Street-Giganten wie JPMorgan, Goldman Sachs und Morgan Stanley sehen die eidgenössische Devise weiter aufwerten - selbst dann, wenn die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Donnerstag den Leitzins auf null senkt oder sogar wieder in negatives Terrain vorstößt. Was normalerweise ein Alarmsignal für Kapitalabflüsse wäre, wirkt bei der "sichersten Zuflucht" …