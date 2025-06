Das einstige Aushängeschild in der Chip-Branche steckt in der Krise. Intel hat es verschlafen, rechtzeitig die Weichen für das Zeitalter der Künstlichen Intelligenz (KI) zu stellen und musste daraufhin Wettbewerber ziehen lassen. Der Halbleiter-Spezialist will mit Sparmaßnahmen und neuen Personal den Anschluss an die Konkurrenz sowie die Wettbewerbsfähigkeit wiederherstellen.Intel plane, bis zu einem Fünftel seiner Fabrikarbeiter zu entlassen, ein enormer Einschnitt, der tiefgreifende Auswirkungen ...

