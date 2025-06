Berlin - Die neue Generalsekretärin der FDP, Nicole Büttner, attestiert ihrer Partei ein Frauenproblem. "Ich glaube, wir haben ein Frauenthema, ganz klar", sagte sie dem Podcast "Meine schwerste Entscheidung" der Funke-Mediengruppe (Donnerstagausgaben). "Das habe ich auch so empfunden, auch als ich noch nicht Generalsekretärin war, dass wir dieses Mitglieder- und Wählerpotenzial nicht ausreichend ansprechen."



Wenn die FDP genauso viele Frauen gewählt hätten wie Männer, "dann wären wir noch im Deutschen Bundestag", so Büttner. Positiv bewertete sie, dass der Frauenanteil in den Führungsgremien der Partei inzwischen bei 50 Prozent liege.



Auf die Frage, ob der frühere Parteichef Christian Lindner systematisch Frauen verhindert habe, sagte die neue Generalsekretärin: "Das weiß ich nicht, das würde ich ihm jetzt auch nicht unterstellen." Aber sie hätte sich mehr Bewusstsein für das Thema gewünscht, so Büttner. Es sei "auch eine Sache von Priorität, wie wichtig ist einem das Thema oder nicht".



Ihr Fokus sei, die FDP personell und auch thematisch breiter aufzustellen. "Wir sind in der öffentlichen Wahrnehmung sehr verengt wahrgenommen worden auf Fiskalpolitik, auf Steuerpolitik, auf Schuldenbremse", sagte Büttner. In der FDP müsse man auch darüber nachdenken, was junge Familien im Land brauchen, warum es die Wohnungsknappheit gibt, ob das Aufstiegsversprechen noch gilt und ob man sich durch Leistung wirklich hocharbeiten kann.



Zur Positionierung der FDP im Parteienspektrum sagte Büttner, das klassische Links-Rechts-Spektrum gerate an die Grenzen. Die AfD sei allerdings "Gift für unser Land". Von dieser Partei wolle sie sich "möglichst weit" distanzieren.



Das Aus der Ampel bedauert Büttner nicht. Sie habe an dieser Koalition "so eine Entscheidungsfähigkeit" vermisst. "Ich hatte von außen nicht das Gefühl, dass in dieser Koalition noch Entscheidungen getroffen werden. Ich hatte das Gefühl, das steht still", sagte Büttner. Und das sei "erstmal kein guter Zustand von einer Regierung".





