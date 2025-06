Der Bananenpreis lag in der letzten Mai-Woche bei 1,65 EUR/kg bei den Erzeugern, 3,8 % mehr als in der Vorwoche, aber 139,8 % mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre, so berichtet FyH es. Bildquelle: Pexels In der letzten Woche im Mai stieg der Erzeugerpreis für Bananen um 140 % über den Fünfjahresdurchschnitt. Diesen Preisanstieg spüren Verbraucher bereits in...

Den vollständigen Artikel lesen ...