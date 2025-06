In Polen neigt sich die Karottensaison 2024 dem Ende zu. Anders als in der Saison 2023/24, als die Verkaufspreise für gewaschene, verpackte Karotten in der zweiten Hälfte des Monats Mai stark anstiegen, war der diesjährige Handel im Mai jedoch von Preisstagnation geprägt, so berichtet FruitVeB.hu. Auch Anfang Juni war in dieser Hinsicht keine Besserung zu verzeichnen....

Den vollständigen Artikel lesen ...