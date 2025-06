NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 31,50 auf 29 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die aktuellen Kapitalanforderungen des Schweizer Bundesrats im Rahmen der "Too big to fail"-Risikokontrolle seien der "worst case", schrieb Anke Reingen in ihrem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Sie hält es aber für möglich, dass sie letztlich noch abgemildert werden. Angesichts der langen Einführungsfrist könne die UBS die Regeln aber auch so umsetzen, ohne die Ausschüttungspolitik noch weiter drosseln zu müssen./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.06.2025 / 17:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 00:45 / EDT



ISIN: CH0244767585

