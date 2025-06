© Foto: Makoto IIJIMA - Yomiuri Shimbun

Trotz des Vetorechts der US-Regierung will Nippon Steel die volle Kontrolle über U.S. Steel behalten und hat den milliardenschweren Deal nun abgeschlossen.Der japanische Stahlriese Nippon Steel sieht seine unternehmerische Handlungsfreiheit durch die sogenannte "goldene Aktie" der US-Regierung nicht gefährdet. Das bekräftigte CEO Eiji Hashimoto am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Tokio - nur einen Tag nach der formellen Übernahme von U.S. Steel für 14,9 Milliarden US-Dollar. "Wir werden in unseren Vorhaben nicht eingeschränkt sein", sagte Hashimoto. Die ungewöhnlichen Sonderrechte, die der US-Regierung im Rahmen eines nationalen Sicherheitsabkommens eingeräumt wurden, seien eine …