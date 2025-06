GBP/JPY handelt im negativen Bereich für den dritten aufeinanderfolgenden Tag bei etwa 194,45 in der frühen europäischen Sitzung am Donnerstag.Die BoE wird erwartet, dass sie die Zinssätze am Donnerstag aufgrund von Zollunsicherheiten und dem Konflikt zwischen Israel und dem Iran unverändert lässt.Reduzierte Wetten auf Zinserhöhungen der BoJ in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...