Unterföhring (ots) -- Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport insgesamt über 17 Stunden aus Mugello live - alle Rennen, Qualifyings und Trainings der MotoGP, Moto2 und Moto3- Moderatorin Lisa Hofmann führt durch die Übertragungen, Olivier Zwartyes und Sky Experte Marvin Fritz kommentieren- Fans können die MotoGP bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/produkte/sky-q-157404)Unterföhring, 19. Juni 2025 - Trotz Platz drei in der Gesamtwertung scheint Francesco Bagnaia so weit vom Titel entfernt wie schon seit vielen Jahren nicht mehr. Teamkollege Marc Márquez und dessen Bruder Alex Márquez konnten auch in Aragonien ihren Vorsprung auf den Italiener weiter ausbauen. Bei noch 14 zu absolvierenden Grand-Prix-Wochenenden hofft der Champion von 2022 und 2023 aber weiterhin auf die Trendwende. Eine Initialzündung könnte sein Heimrennen in Mugello am kommenden Wochenende sein, wo er seine Fans im Rücken haben wird und in den vergangenen drei Jahren triumphieren konnte.Sky Sport berichtet von Freitag bis Sonntag insgesamt über 17 Stunden live vom neunten Grand-Prix-Wochenende der Saison in Italien. Auf Sky Sport Mix werden alle Trainings, alle Qualifyings, der Tissot Sprint und die Grand-Prix-Rennen komplett live übertragen. Olivier Zwartyes und Sky Experte Marvin Fritz werden das Geschehen am Samstag und Sonntag kommentieren. Moderatorin Lisa Hofmann führt die Zuschauer durch das MotoGP-Wochenende.MotoGP 2025 bei Sky SportMit allen Trainings und Qualifyings sowie allen Tissot Sprints und Grand-Prix-Rennen der MotoGP, Moto2, Moto3 sowie allen Qualifyings und Rennen der FIM MotoE World Championship berichtet Sky Sport 2025 über 400 Stunden live aus den aufregendsten Motorrad-Rennserien der Welt und damit ausführlicher als jemals zuvor in Deutschland. Insgesamt wird Sky Sport 2025 alle 22 Grand-Prix-Wochenenenden live übertragen, zehn davon komplett exklusiv.Als Kommentatoren werden Eddie Mielke und Lukas Gajewski für Sky Sport im Einsatz sein. An ihrer Seite wird immer einer der Sky Experten Lukas Tulovic, Florian Alt und Marvin Fritz als Co-Kommentator zu hören sein. Ihr Arbeitsplatz wird wieder der Kommandostand im neuen MotoGP-Studio von Sky Sport in Unterföhring sein. Durch die Sendungen führen Lisa Hofmann und Sandra Baumgartner. Außerdem wird Sky Sport von ausgewählten Rennen wieder live von vor Ort berichten.Neben der regulären Live-Übertragung wird Sky Sport beim Grand-Prix-Rennen, dem Tissot Sprint und dem Qualifying der MotoGP auch zwei Bonusstreams anbieten. Hier haben Fans die Auswahl zwischen einer Onboard-Kamera sowie der Helikopter-Perspektive.MotoGP mit Sky Stream live erlebenAlle Live-Übertragungen der FIM MotoGP World Championship bei Sky Sport sind auf der TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Sport Pakets (sky.de/stream). Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky Sport ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky Sport zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.Der Grand Prix von Italien live bei Sky Sport:Freitag:8:25 Uhr: Pressekonferenz Fahrer auf Sky Sport Mix8:55 Uhr: Moto3: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix9:40 Uhr: Moto2: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: MotoGP: 1. Freies Training auf Sky Sport Mix13:10 Uhr: Moto3: Training auf Sky Sport Mix13:55 Uhr: Moto2: Training auf Sky Sport Mix14:50 Uhr: MotoGP: Training auf Sky Sport MixSamstag:8:35 Uhr: Moto3: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix9:15 Uhr: Moto2: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:00 Uhr: MotoGP: 2. Freies Training auf Sky Sport Mix10:45 Uhr: MotoGP: Qualifying auf Sky Sport Mix + in Q2 die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky Q12:45 Uhr: Moto3: Qualifying auf Sky Sport Mix13:40 Uhr: Moto2: Qualifying auf Sky Sport Mix14:30 Uhr: MotoGP: Sprint auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QSonntag:9:35 Uhr: MotoGP: "Warum Up - GP Italien" auf Sky Sport Mix10:35 Uhr: Moto3: Rennen auf Sky Sport Mix12:00 Uhr: Moto2: Rennen auf Sky Sport Mix13:15 Uhr: MotoGP: Rennen auf Sky Sport Mix + die Bonusstreams auf Sky Stream und WOW sowie Sky QDienstag:21:45 Uhr: Highlights: GP Italien auf Sky Sport Mix