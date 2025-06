New York (ots/PRNewswire) -Durch die Integration mit SAP Commerce Cloud bietet Cymbio Multi-Channel Expansion, eine End-to-End-Lösung zur Marktplatz-Automatisierung, die Marken hilft, ihren Vertrieb über Hunderte von Marktplatz-, Dropship- und Social-Commerce-Plattformen weltweit mühelos zu skalierenCymbio, die führende Marktplatz- und Social-Commerce-Automatisierungsplattform für Marken wie New Balance, Balmain und Juicy Couture, gab heute bekannt, dass das Unternehmen dem SAP PartnerEdge-Programm beigetreten ist und seine Multi-Channel Expansion-Lösung für SAP Commerce Cloud im SAP® Store eingeführt hat. Diese Partnerschaft markiert eine Erweiterung von Cymbios Angebot für globale und Unternehmensmarken, um ihren digitalen Vertrieb mit nahtloser Automatisierung zu skalieren. Mit Multi-Channel Expansion, jetzt im SAP Store erhältlich, unterstützt Cymbio Unternehmen, die SAP Commerce Cloud nutzen, bei der Automatisierung, Syndizierung und Verwaltung aller Aspekte von Marktplatz- und Social-Commerce-Aktivitäten über mehr als 800 globale Kanäle hinweg - von Produktangeboten und Lagerbeständen bis hin zu Preisfindung, Abbildungen, Bestellungen und Retouren."Die Partnerschaft mit SAP trägt dazu bei, die Reichweite von Cymbio zu vergrößern, um Marken in die Lage zu versetzen, das am schnellsten wachsende Modell im E-Commerce intelligenter zu betreiben und zu skalieren: Marktplätze", sagte Roy Avidor, CEO und Mitbegründer von Cymbio. "Mit Multi-Channel Expansion im SAP Store wird Cymbio Unternehmen dabei helfen, manuelle Arbeit zu eliminieren und die Time-to-Live für SAP Commerce Cloud-Nutzer zu verkürzen, sodass Marken angesichts der sich ändernden globalen Handelsrichtlinien schnell neue Kunden und Märkte erreichen können."Mit der Integration in die SAP Commerce Cloud erhalten Unternehmen Zugang zu Cymbios hochmoderner Automatisierungsplattform. Zu den wichtigsten Funktionen gehören:- Mühelose Verbindung mit globalen Marktplätzen: Integrieren Sie über 800 globale Verkaufskanäle, darunter Amazon, Asos, Macys und TikTok Shop, ohne dass komplexe IT-Projekte erforderlich sind.- Automatisierung von Abläufen in allen Kanälen mit KI: Verwalten Sie Produktlisten, Preise, Bestände und Retouren mit Echtzeit-Synchronisation durch intelligente Automatisierung.- Verkürzung der Zeit bis zur Markteinführung: Stellen Sie Marktplatz-Integrationen innerhalb von Tagen statt Monaten bereit, sodass die üblichen langen Implementierungszeiträume entfallen.- Global verkaufen, intelligenter verkaufen: Nutzen Sie Promotions in mehreren Währungen, Sprachen und spezifisch für bestimmte Regionen, um Angebote für verschiedene globale Zielgruppen zu erstellen.- Gewinnen umsetzbarer Einblicke: Verfolgen Sie die Leistung über alle Kanäle hinweg mit Echtzeit-Analysen, damit Marken ihre Strategien optimieren und den Umsatz maximieren können.- Plug-and-Play-Integration: Die vorgetestete, SAP-zertifizierte Verbindung erfordert keine benutzerdefinierte Entwicklung und gewährleistet eine nahtlose Integration für Unternehmen.Der SAP Store unter store.sap.com bietet ein vereinfachtes und vernetztes digitales Kundenerlebnis, um mehr als 2.300 Lösungen von SAP und seinen Partnern zu finden, auszuprobieren, zu kaufen und zu erneuern. Dort finden Kunden die SAP-Lösungen und von SAP geprüften Lösungen, die sie für die Entwicklung ihres Unternehmens benötigen. Und für jeden über den SAP Store getätigten Einkauf pflanzt SAP einen Baum.Cymbio ist ein Partner im SAP PartnerEdge® Programm. Das SAP PartnerEdge-Programm bietet die Werkzeuge, Vorteile und den Support, um die Entwicklung hochwertiger, innovativer Anwendungen zu erleichtern, die auf spezifische Geschäftsanforderungen ausgerichtet sind - schnell und kostengünstig.Informationen zum UnternehmenCymbio ist die führende Marktplatz- und Social-Commerce-Automatisierungsplattform, die globalen Marken hilft, ihre Abläufe zu rationalisieren und über 800 digitale Verkaufskanäle wie die von Nordstrom, Farfetch, Macy's und Saks Fifth Avenue zu bedienen. Cymbio wurde 2015 gegründet und ermöglicht eine nahtlose Zusammenarbeit zwischen Marken und Einzelhändlern durch die Automatisierung von Prozessen wie Produktangebot, Bestandsmanagement, Preisgestaltung, Auftragsabwicklung und Retouren. Mit einer Finanzierung von über 35 Millionen US-Dollar von Investoren wie PayPal Ventures und Vertex Ventures ermöglicht Cymbio Marken ein effizientes und profitables Wachstum. Mit Kunden wie Balmain, Reebok und Fabletics ist Cymbio dabei, die digitale Handelslandschaft zu verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.cymbio.com.SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen zu Markenzeichen und Hinweise finden Sie auf https://www.sap.com/copyright . Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.Weitere Informationen (Pressekontakt): Cymbio-PressekontaktOmer Cohenomer.c@cym.bio (mailto:press@cym.bio)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cymbio-arbeitet-mit-sap-zusammen-und-bietet-multi-channel-expansion-losung-mit-integration-in-sap-commerce-cloud-302486090.htmlPressekontakt:+972 54-530-4832Original-Content von: Cymbio Digital Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180066/6058629