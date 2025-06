Unterföhring (ots) -Mit drei Siegen ins EM-Viertelfinale. Die deutsche U21-Nationalmannschaft begeistert am Mittwochabend 6,3 Millionen Zuschauer in SAT.1 (Nettoreichweite ab 3 Jahren). Der 2:1-Erfolg über Titelverteidiger England erzielt starke 14,3 Prozent Marktanteil in der SAT.1-Senderzielgruppe der 14- bis 59-Jährigen.Deutschland zieht damit als Gruppenerster ins Viertelfinale der Europameisterschaft ein. Dort trifft die DFB-Auswahl am Sonntag, 22. Juni, auf das Team aus Italien - ab 20:15 Uhr live auf Joyn und in SAT.1.So geht's weiter im Fußball-Sommer XXL live auf Joyn20. auf 21. Juni, 2:45 Uhr: FC Bayern München - CA Boca Juniors (SAT.1)21. Juni, 17:30 Uhr: Mamelodi Sundowns FC - Borussia Dortmund (SAT.1)21. Juni, 17:30 Uhr: U21-EM Viertelfinale Portugal - Niederlande (ProSieben MAXX)21. Juni, 20:15 Uhr: U21-EM Viertelfinale Spanien - England (ProSieben MAXX)22. Juni, 17:30 Uhr: U21-EM Viertelfinale Dänemark - Frankreich (Joyn)22. Juni, 20:15 Uhr: U21-EM Viertelfinale Deutschland - Italien (SAT.1)24. Juni, 20:15 Uhr: Benfica Lissabon - FC Bayern München (SAT.1)25. Juni, 17:30 und 20:15 Uhr: Halbfinals U21-EM (SAT.1 und ProSieben MAXX)25. Juni, 20:15 Uhr: Borussia Dortmund - Ulsan HD FC (ProSieben)28. Juni, 20:15 Uhr: Finale U21-EM (SAT.1)28. Juni - 1. Juli: Achtelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)2. - 27. Juli: Frauen-Europameisterschaft (ARD/ZDF)4./5. Juli: Viertelfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)8./9. Juli, 20:15 Uhr: Halbfinals Klub-WM (SAT.1 und/oder ProSieben)13. Juli, 20:15 Uhr: Finale Klub-WM (SAT.1)1. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel 2. Bundesliga (SAT.1)16. August, 19:50 Uhr: Franz Beckenbauer Supercup (SAT.1)22. August, 19:50 Uhr: Eröffnungsspiel Bundesliga (SAT.1)Basis: Marktstandard BewegtbildQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | AGF SCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 19.06.2025 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Michael UlichCommunications Sportsphone: +49 (0) 89 95 07 - 7296michael.ulich@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/6058640