Washington - US-Präsident Trump hat laut Medienberichten Pläne für einen Angriff auf den Iran bereits intern genehmigt. Er wolle noch überprüfen, ob Teheran sein Atomprogramm doch aufgibt, schreibt unter anderem das "Wall Street Journal" unter Berufung auf informierte Kreise.



Auf die Frage, ob er sich entschieden habe, die iranischen Atomanlagen anzugreifen, soll Trump gesagt haben: "Ich könnte es tun, ich könnte es lassen." Der US-Präsident wiederholte demnach seine Forderung nach einer bedingungslosen Kapitulation des Iran und kündigte an, dass die nächste Woche sehr bedeutend sein könnte, "möglicherweise weniger als eine Woche", wird er weiter zitiert.



Der iranische Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei erklärte zuvor, sein Land werde sich nicht ergeben und warnte, dass ein militärisches Eingreifen der USA irreparable Konsequenzen nach sich ziehen würde.



Die US-Streitkräfte haben in den letzten Tagen ihre Präsenz im Nahen Osten bereits verstärkt. Unter anderem wurden weitere schwere Kampfschiffe in die Krisenregion verlegt.



Israel und der Iran setzten unterdessen ihren militärischen Schlagabtausch fort. Dabei hat Israel nach eigenen Angaben klar die Oberhand, trotzdem gab es im eigenen Land Schäden. So wurde ein israelisches Krankenhaus in Beersheba von einer iranischen Rakete getroffen.



Die Zahl der Todesopfer im Iran stieg laut einer Menschenrechtsgruppe auf über 639 Personen. In Israel starben 24 Menschen infolge iranischer Angriffe.





© 2025 dts Nachrichtenagentur