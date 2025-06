© Foto: picture alliance / newscom | John Angelillo

Coinbase revolutioniert den US-Derivatemarkt, indem die Krypto-Börse erstmals den Stablecoin USDC als regulierte Handelsmarge im Futures-Handel zulässt.In einem bahnbrechenden Schritt hat Coinbase Global am Mittwoch angekündigt, den Stablecoin USDC künftig als regulierte Margensicherheit im US-amerikanischen Futures-Handel zuzulassen. Möglich wird dies durch eine neue Partnerschaft mit dem Clearinghaus Nodal Clear, wie die Krypto-Börse in einem Blogbeitrag erklärte. Die Initiative markiert das erste Mal, dass eine Stablecoin in einem regulierten Umfeld der US-Derivatemärkte als Sicherheiteninstrument eingesetzt wird - ein bedeutender Meilenstein für die Integration digitaler Vermögenswerte …