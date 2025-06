DJ Siemens schließt Börsengang des Energiegeschäfts in Indien ab

DOW JONES--Die Siemens AG hat am Donnerstag den Börsengang des Energiegeschäfts in Indien an den zwei indischen Leitbörsen (Bombay Stock Exchange und National Stock Exchange of India) als Siemens Energy India abgeschlossen. Dies bezeichnete Siemens als einen "wichtiger Meilenstein in der strategischen Transformation des Portfolios", der die Unternehmensstruktur auf dem indischen Markt vereinfache und stärke.

Durch die Abspaltung und Börsennotierung von Siemens Energy India entstehen zwei eigenständige Unternehmen, die Siemens Limited India und die Siemens Energy India Limited. Beide Unternehmen sollen sich jeweils auf ihr Kerngeschäft, ihre Strategie und ihre Kapitalallokation konzentrieren. Die Entwicklung folgt der Vereinbarung vom November 2023 zwischen der Siemens AG und der Siemens Energy AG, die Entflechtung der Geschäftsaktivitäten der indischen Tochtergesellschaft von Siemens zu beschleunigen.

Die Siemens AG hält 69 Prozent an Siemens Energy India Limited, und die Siemens Energy AG hält 6 Prozent an Siemens Energy India Limited. Der Rest befindet sich im Streubesitz - entsprechend der bestehenden Eigentümerstruktur von Siemens Limited India.

