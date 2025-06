FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Research-Abteilung der Deutschen Bank sieht selbst auf Rekordniveau mehrere Gründe für einen Kauf der Aktien von MTU . Analyst Christophe Menard schraubte das Kursziel für die Aktien des Triebwerkbauers am Donnerstag von 356 auf 425 Euro nach oben und stufte sie folglich von "Hold" auf "Buy" hoch. Davon angetrieben wurden die Aktien am Donnerstag erstmals über 370 Euro gehandelt. Der Experte sieht auf diesem Niveau also noch etwa 15 Prozent an Potenzial.

Menard nannte drei Gründe für seinen Optimismus, allen voran die Zielsetzungen des Unternehmens für 2030. Diese seien anspruchsvoller als gedacht - eventuell in der Annahme, dass Fluggesellschaften ihre bestehenden Flotten länger halten wollen. Eine Verlängerung der Lebensdauer erhöhe den Bedarf für Wartungsleistungen und Ersatzteile, von denen MTU profitieren würde.

Als weiteres Argument führt er seine bisher vorsichtige Einschätzung des GTF-Turbinenprogramms an, die mittlerweile weniger angebracht sei. Eingesetzt werden diese Triebwerke, an denen MTU als Partner beteiligt ist, vor allem im Airbus-Bestseller A320neo. Seit Sommer 2023 sind Probleme mit einem verwendeten Metallpulver bekannt, die Überprüfungen nach sich zogen. Er geht aber davon aus, dass die Anzahl der Flugzeuge, die am Boden bleiben, Ende 2025 voraussichtlich sinken wird.

In diesen Tagen findet auch die Pariser Air Show statt, auf der es laut Menard Signale für anhaltende Nachfrage nach GTF-Triebwerken gegeben habe. Bisher seien die Auswirkungen der Probleme mittelfristig nur schwer überschaubar gewesen. Diese Unsicherheit sei aber auf der Branchen-Leitmesse in Paris mit festgelegten mittelfristigen Zielen beseitigt worden, führte er als drittes Argument an. In seinem Bewertungsmodell dehnte er seinen Horizont daher nun bis auf das Jahr 2030 aus.

Bei der Kalkulation des Kursziels berücksichtigte er nun einen Multiplikator, der jenem beim Konkurrenten Safran entspricht. Ein Abschlag gegenüber dessen Aktien wirke unter den aktuellen Umständen weniger gerechtfertigt. MTU hatte am Montag auf der Air Show mitgeteilt, dass für 2030 nun ein Umsatzanstieg auf 13 bis 14 Milliarden Euro angepeilt wird. Davon sollen 14,5 bis 15,5 Prozent als bereinigter operativer Gewinn übrig bleiben.

Mit der Einstufung "Buy" empfiehlt die Deutsche Bank auf Basis der erwarteten Gesamtrendite für die kommenden zwölf Monate den Kauf der Aktie. Als möglichen Störfaktor für seine Erwartungen führte der Experte in seiner Studie zwar Währungs-Gegenwind auf. Doch um diesen festzustellen, sei es noch zu früh, betonte er./tih/ag/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2025 / 03:42 / GMT

DE000A0D9PT0