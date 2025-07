FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von MTU haben ihre Korrektur vom Rekordhoch am Dienstag ausgeweitet. Mit 379,40 Euro liegen die Papiere des Triebwerkherstellers nur noch etwa zwei Euro über ihrer 21-Tage-Linie. Am Freitag hatten sie mit 392,80 Euro so viel gekostet wie noch nie.

Für etwas mehr Verkaufsdruck sorgte am Dienstagmittag die Prognosesenkung des US-Konzerns RTX . Die Amerikaner avisieren im Rahmen des Quartalsberichts für das Gesamtjahr nun noch ein Ergebnis je Aktie (EPS) von 5,80 bis 5,95 Dollar. Bisher hatten sie zwischen 6 und 6,15 Dollar angepeilt. Die Markterwartungen lagen bei 5,98 Dollar.

RTX-Aktien verloren vorbörslich 2 Prozent./ag/mis



