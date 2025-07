NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag uneinheitlich tendiert. Während die Standardwerte an der Wall Street etwas zulegten, ging es für die Technologietitel an der Nasdaq abwärts. Im Mittelpunkt des Anlegerinteresses standen Quartalszahlen einiger großer Unternehmen.

Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg zuletzt um 0,3 Prozent auf 44.440 Punkte. Der marktbreite S&P 500, der tags zuvor ein Rekordhoch erzielt hatte, stagnierte bei 6.305 Zählern. Der Nasdaq 100 fiel um 0,5 Prozent auf 23.066 Punkte. Auch der technologielastige Auswahlindex hatte am Montag eine Bestmarke geschafft.

Der Getränkekonzern Coca-Cola schnitt im zweiten Quartal besser als erwartet ab und wird etwas zuversichtlicher für die Gewinnentwicklung im Gesamtjahr. Das nominale Umsatzplus belief sich wegen ungünstiger Wechselkurseffekte allerdings nur auf ein Prozent. Die Papiere büßten zuletzt 0,7 Prozent ein.

Die Anteilscheine von Sherwin-Williams kamen mit minus 2,4 Prozent unter Druck und waren damit das Schlusslicht im Dow-Jones-Index. Der Lacke- und Farbenhersteller hatte seinen Jahresausblick gestutzt. Dies war auch beim Rüstungs- und Luftfahrtkonzern RTX der Fall, dessen Papiere um 1,2 Prozent abrutschten.

Die Papiere des LifeScience- und Diagnostikunternehmens Danaher verloren nach der Veröffentlichung von Quartalszahlen und einem vom Analysehaus Jefferies als konservativ bezeichneten Ergebnisausblick 0,3 Prozent.

General Motors (GM) enttäuschte beim Fahrzeugabsatz. Der US-Autoriese bekam im zweiten Quartal die Auswirkungen der Zollpolitik von Präsident Donald Trump zu spüren. Für die Aktien ging es um 6,6 Prozent nach unten./edh/he

