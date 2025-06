kundenservice@finanzen100.de

Während sich viele Ölkonzerne wieder verstärkt auf ihr klassisches Kerngeschäft fokussieren, baut die französische TOTALENERGIES unverdrossen ihr Portfolio im Bereich der regenerativen Energien aus. Gestern hat der Konzern mit seinem Gebot in Höhe von 180 Mio. € von der Bundesnetzagentur den Zuschlag für eine Fläche von 146 Quadratkilometern in der deutschen Nordsee erhalten. Die Franzosen wollen dort einen Windpark mit einer Kapazität von 7,5 Gigawatt errichten, der voraussichtlich 2032 ans Netz geht. Der Konzern ist damit zugleich der größte Entwickler von Offshore-Windparks in Deutschland.