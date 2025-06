NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 18,50 Euro auf "Buy" belassen. Alberto Gandolfi ist optimistisch, dass der künftige Eigenkapitalzinssatz (RoE) der Bundesnetzagentur für die Versorger deutlich über dem aktuellen Niveau liegen wird. Zudem sieht er Eon laut seiner am Donnerstag vorliegenden Einschätzung als eines der Schlüsselunternehmen im deutschen Infrastrukturpaket./ag/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2025 / 06:10 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: DE000ENAG999

