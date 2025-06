Am 30. Mai hat CR Energy angekündigt, in den kommenden Tagen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren zu stellen. Am 18. Juni hat die Gesellschaft diesen Antrag beim Amtsgericht Potsdam gestellt. Das Aktenzeichen lautet 670 IN 114/25. Das Amtsgericht hat Susanne Berner zur vorläufigen Insolvenzverwalterin bestellt. Berner ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...