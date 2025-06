Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits negativen Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.235 Punkten berechnet, 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Angesichts der fortschreitenden militärischen Eskalation im Nahen Osten konnten unter anderem die Rüstungsaktien profitieren. MTU, Rheinmetall und Daimler Truck führten die Kursliste an. Am unteren Ende fanden sich Zalando, Adidas und SAP wieder.



"Die Nervosität bleibt weiterhin vorhanden und die Marktteilnehmer schauen besorgt auf die Ereignisse im Nahen Osten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Situation zwischen dem Iran und Israel bleibt weiterhin angespannt und bekommt nun mit dem potentiellen Beitritts der USA eine zusätzliche Dynamik."



"Indes haben drei weitere größere Notenbanken getagt und mit erwarteten Zinsmaßnahmen seitens der Schweizer Nationalbank und der Notenbank von Norwegen agiert. Indirekt wird durch die Zinssenkungen weitere Liquidität in die Finanzmärkte gegeben. Das lässt den Motor an den europäischen Finanzmärkten weiter laufen."



"Dennoch beobachten die Investoren die geopolitischen Ereignisse weiter mit sehr großem Interesse und agieren bei ihren Aktienkäufen stark selektiv. Sichere Häfen sind aktuell die Favoriten bei den Börsianern", so Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagnachmittag etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1477 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8713 Euro zu haben.





© 2025 dts Nachrichtenagentur