Nvidia investiert in das Atomkraft-Startup TerraPower, das mit seiner Technologie die Energieversorgung der Zukunft grundlegend neu gestalten will.In einem weiteren Schritt, der die wachsende Verflechtung von Technologie und Energieversorgung unterstreicht, hat der US-Chiphersteller Nvidia am Mittwoch bekanntgegeben, sich an einer gigantischen Finanzierungsrunde in Höhe von 650 Millionen US-Dollar für das von Bill Gates gegründete Nuklear-Startup TerraPower zu beteiligen. Die Investition erfolgt über NVentures, die Venture-Capital-Tochter von Nvidia. Mit an Bord der Finanzierungsrunde sind auch bestehende Investoren wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates selbst sowie der südkoreanische …