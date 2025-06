Die Zentralbank der Türkei (CBRT) hielt ihren Ein-Wochen-Repo-Satz am Donnerstag bei 46 %, was dem breiten Konsens entspricht. Allerdings hielt sie auch die obere Bandbreite ihres Zinssatzkorridors bei 49 % (Übernachtkreditzins), was viele nicht erwartet hatten. Der Übernachtgeldsatz blieb mit 44,50 % im Einklang mit der Prognose.Die CBRT erklärte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...