Es ist der bislang größte Batteriespeicher des Landes mit 40 Megawatt Leistung und 80 Megawattstunden Kapazität. Die MET Group plant weitere Großspeicher in ganz Europa. Auf dem Gelände des Kraftwerks Dunamenti im ungarischen Százhalombatta hat die MET Group einen Batteriespeicher mit 40 Megawatt Leistung und 80 Megawattstunden Kapazität eingeweiht. Bereits 2022 habe das Schweizer Unternehmen am Standort einen 4 Megawatt/8 Megawattstunden-Speicher mit Tesla "Megapack 2"-Batterien errichtet, teilte es am Donnerstag mit. Der nun eingeweihte Batteriespeicher sei der bisher größte im Land, so MET ...

