© Foto: DALL*E

Mit einem Dokument an die US-Börsenaufsicht SEC hat der Vermögensverwalter Blackrock eine Debatte neu entfacht: Wie sicher ist Bitcoin - und was passiert, wenn Quantencomputer Wirklichkeit werden? In dem Bericht warnt der weltgrößte Vermögensverwalter ausdrücklich vor dem Risiko, dass Quantenrechner eines Tages die kryptografische Absicherung des Bitcoin-Netzwerks unterwandern könnten. Denn anders als herkömmliche Computer könnten Quantenmaschinen die privaten Schlüssel, die zum Signieren von Transaktionen dienen, rechnerisch angreifen - und so Zugriff auf Bitcoin-Konten erhalten. Bisher gilt dieses Szenario als rein theoretisch. Doch Aussagen wie jene von Nvidia-Chef Jensen Huang, …