Die Krypto-Firma Bullish, die von Tech-Milliardär Peter Thiel unterstützt wird, macht ihrem Namen alle Ehre. Sie feierte heute einen fulminanten Start an der Börse. Nach einem Ausgabepreis von 37,00 Dollar zog das Papier im frühen Handel auf bis zu 118,00 Dollar an. Zuletzt notierte die Aktie immer noch deutlich im Plus bei 91,11 Dollar.Bullish, die Krypto-Börse hinter CoinDesk, sorgte bei ihrem NYSE-Debüt für Aufsehen und nahm dabei über 1,1 Milliarden Dollar ein.
