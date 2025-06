Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat am Donnerstag mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani, zum Konflikt zwischen Iran und Israel telefoniert. Das teilte der Sprecher der Bundesregierung, Stefan Kornelius, mit.



Der Bundeskanzler soll demnach in dem Telefonat seine große Sorge über das iranische Atomprogramm zum Ausdruck gebracht haben. Das Atomprogramm bedrohe die Sicherheit und Stabilität der Region, hieß es.



Nach Angaben von Kornelius waren sich beide Gesprächspartner einig, dass es keine Ausweitung des Konflikts auf weitere Staaten der Region geben dürfe. Es müsse Raum für diplomatische Bemühungen erhalten werden.



Merz und der Emir unterstrichen die Dringlichkeit eines Waffenstillstands in Gaza, hieß es weiter. Sie vereinbarten nach Angaben des Regierungssprechers, die bilateralen Beziehungen zwischen Deutschland und Katar weiter zu vertiefen.





© 2025 dts Nachrichtenagentur