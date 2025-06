Zürich - Der Franken hat sich am Donnerstagnachmittag in einem ruhigen Markt leicht abgeschwächt. Die Schweizer Währung notiert gegenüber dem US-Dollar mit 0,8188 etwas tiefer als noch am Morgen (0,8200). Auch zum Euro hat der Franken etwas an Boden verloren. Die europäische Gemeinschaftswährung kostet am späten Nachmittag 0,9390 Franken nach 0,9398 im frühen Handel. Die europäische Gemeinschaftswährung hat sich gegenüber dem US-Dollar in dieser ...

